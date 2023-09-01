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Разработки тюменских ученых представят в Москве

Общество, 15:31 26 сентября 2023

www.tyuiu.ru

Ученые Тюменского индустриального университета стали победителями регионального этапа премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 2023 года (ВОИР). Свои разработки они представят в Москве в октябре, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

В число лауреатов премии в новой номинации "Женщины-инноваторы" победа досталась профессору РАЕ, доценту кафедры техносферной безопасности ТИУ Наталье Литвиновой. Ее изобретение – клапан приточной принудительной вентиляции – предназначено для подачи воздуха в многоэтажных домах и его эффективной очистки.

Победителями премии также признаны: доцент кафедры сервиса автомобилей и технологических машин Евгений Козин с цифровым двойником автотранспортного предприятия, который позволяет на основе математических методов и технологий искусственного интеллекта моделировать его работу. Инженер центра перспективных исследований и инновационных разработок Лев Максимов признан победителем конкурса с нано- и микродисперсным железосодержащим порошком, который возможно использовать для очистки сточных вод, увеличения добычи нефти и дефектоскопии в авиации.

Лауреаты вошли в число топ-10 инновационных решений и изобретений тюменского региона в 2023 году. Инноваторы представят свои проекты на всероссийском конкурсе "Лауреат Премии ВОИР-2023", который пройдет в рамках Российской промышленной недели 23–26 октября в Москве.

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