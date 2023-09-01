Более миллиона мальков сибирского осетра выпустили в реки Тюменской области

| Фото: Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства | Фото: Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства

Более 1 млн мальков сибирского осетра выпустили в речные бассейны Оби и Иртыша Тюменской области. Зарыбление краснокнижником состоялось по программе сохранения биоразнообразия водоемов и охраны редких видов рыб, сообщает Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства.

Молодь сибирского осетра выращена на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе федерального учреждения "Главрыбвод". А сам выпуск состоялся в рамках подписанного соглашения между "Главрыбводом" и компанией "Газпромнефть-Развитие".