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Более миллиона мальков сибирского осетра выпустили в реки Тюменской области

Общество, 15:09 26 сентября 2023

Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства | Фото: Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства

Более 1 млн мальков сибирского осетра выпустили в речные бассейны Оби и Иртыша Тюменской области. Зарыбление краснокнижником состоялось по программе сохранения биоразнообразия водоемов и охраны редких видов рыб, сообщает Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства.

Молодь сибирского осетра выращена на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе федерального учреждения "Главрыбвод". А сам выпуск состоялся в рамках подписанного соглашения между "Главрыбводом" и компанией "Газпромнефть-Развитие".

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# восстановление , зарыбление , популяция , сибирский осетр

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