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14 ребят из Тюменской области борются за победу на игре "Зарница: легенды будущего" в Нижегородской области

Общество, 16:04 26 сентября 2023

региональное отделение "Движения первых" Тюменской области | Фото: региональное отделение "Движения первых" Тюменской области

14 ребят из Тюменской области борются за победу на Всероссийской военно-патриотической игре "Зарница: легенды будущего" в Нижегородской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Для участия в игре приехали 240 юношей и девушек из 14 регионов страны. На протяжении трех дней они будут жить в казармах, учиться пользоваться радиостанциями, управлять дронами, уничтожать условную технику противника, оказывать помощь в полевых условиях.

В обучении отрядам помогают опытные наставники — участники специальной военной операции. За каждым из ребят закреплена конкретная роль: командир отделения, медик, оператор дронов, военный корреспондент, штурмовик, сапер, топограф и политрук.

"Проведение обновленной "Зарницы" станет важным этапом развития военно-патриотических игр в России. Ребята получат новые впечатления и опыт. Их рекомендации мы обязательно используем при разработке единого игрового стандарта, который распространим на все регионы страны", — сказал председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

27 сентября состоится финал игр, на котором определят победителей.

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# дети , зарница , игра , патриотизм

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