Александр Моор: пожилые тюменцы выбирают путь активного долголетия

| Фото: сообщество "Серебряные добровольцы - МЫ ВМЕСТЕ" ВКонтакте | Фото: сообщество "Серебряные добровольцы - МЫ ВМЕСТЕ" ВКонтакте

Патриотизм, сохранение семейных ценностей, ответственное отношение к выбранному делу и воспитанию детей — вот уникальные качества наших земляков почтенного возраста.

Об этом, поздравляя жителей Тюменской области с Международным днем пожилых людей, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Старшее поколение проложило путь нашего государства из 20 в 21 век, прошло через многие испытания и глобальные перемены, внесло огромный вклад в развитие региона и страны. Они сохранили и передали следующим поколениям главные нравственные ориентиры. Своей мудростью, достижениями, служением стране и неравнодушием ко всем современным общественным процессам представители старшего поколения подают всем нам пример", - говорится в поздравлении.

Глава региона отметил, что все больше тюменцев возраста 55+ выбирают путь активного долголетия и интересного досуга. Люди "серебряного" возраста продолжают трудиться, передают свой профессиональный опыт. Реализуют сотни социальных проектов по сохранению исторической памяти. Оказывают помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Поддерживают участников специальной военной операции и членов их семей.

"Уважаемые земляки старшего поколения, ваш жизненный опыт и мудрость – всегда востребованы. Очень важно, что вы активно участвуете в общественной жизни, помогаете молодым людям принимать взвешенные решения. Искренне благодарю вас за ваше неравнодушие и доблестный труд", - добавил Александр Моор.