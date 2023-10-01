  • 1 октября 20231.10.2023воскресенье
  • В Тюмени 6..8 С 1 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Александр Моор: пожилые тюменцы выбирают путь активного долголетия

Губернатор, 09:07 01 октября 2023

сообщество "Серебряные добровольцы - МЫ ВМЕСТЕ" ВКонтакте | Фото: сообщество "Серебряные добровольцы - МЫ ВМЕСТЕ" ВКонтакте

Патриотизм, сохранение семейных ценностей, ответственное отношение к выбранному делу и воспитанию детей — вот уникальные качества наших земляков почтенного возраста.

Об этом, поздравляя жителей Тюменской области с Международным днем пожилых людей, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Старшее поколение проложило путь нашего государства из 20 в 21 век, прошло через многие испытания и глобальные перемены, внесло огромный вклад в развитие региона и страны. Они сохранили и передали следующим поколениям главные нравственные ориентиры. Своей мудростью, достижениями, служением стране и неравнодушием ко всем современным общественным процессам представители старшего поколения подают всем нам пример", - говорится в поздравлении.

Глава региона отметил, что все больше тюменцев возраста 55+ выбирают путь активного долголетия и интересного досуга. Люди "серебряного" возраста продолжают трудиться, передают свой профессиональный опыт. Реализуют сотни социальных проектов по сохранению исторической памяти. Оказывают помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Поддерживают участников специальной военной операции и членов их семей.

"Уважаемые земляки старшего поколения, ваш жизненный опыт и мудрость – всегда востребованы. Очень важно, что вы активно участвуете в общественной жизни, помогаете молодым людям принимать взвешенные решения. Искренне благодарю вас за ваше неравнодушие и доблестный труд", - добавил Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Моор , Международный день пожилых людей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:07 01.10.2023Александр Моор: пожилые тюменцы выбирают путь активного долголетия
09:16 30.09.2023Александр Моор: тюменцы помогали и будут помогать новым российским регионам
15:23 29.09.2023В Тюменской области ввели запрет на использование беспилотников
21:00 28.09.2023Моор поблагодарил Путина и тюменцев за оказанное доверие