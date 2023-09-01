Областные соревнования "Суворовский натиск" пройдут в Тюмени

| Фото: региональный центр "Аванпост" | Фото: региональный центр "Аванпост"

Комплексные соревнования среди военно-патриотических объединений области "Суворовский натиск" пройдут в Тюмени. Они развернутся на базах регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" и спортивного комплекса "Стальной азарт" с 28 по 29 сентября, сообщает пресс-служба центра.

Состязания пройдут для трех категорий участников: команд военно-патриотических объединений региона в составе шести юношей от 14 до 18 лет, их педагогов и юнармейцев.

Первым за два дня предстоит преодолеть три вида испытаний: шифровку, натиск и огневой рубеж. В параллель похожие задания выполнят их наставники.

Команды юнармейцев за один день покажут свои силы в турнирах по пейнтболу и лазертагу, а также знания в тестировании.