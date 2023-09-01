Жителям Тюменской области напомнили о правилах безопасности в связи с началом отопительного сезона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О правилах безопасности в связи с началом отопительного сезона напоминает жителям Тюменской области региональное управление МЧС России.

Специалисты отмечают, что с начала года на территории субъекта произошло 36 пожаров, причины которых были связаны с нарушением правил безопасной эксплуатации отопительного оборудования.

Небольшая халатность в их использовании может привести к негативным последствиям. Необходимо избегать перегрузок на электросети, использовать только промышленные электроприборы, не обогревать помещения с помощью газовых и электроплит.