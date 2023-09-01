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В Тюмени обсудят стратегию развития креативных индустрий

Общество, 09:27 28 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Панельная дискуссия "Стратегия развития креативных индустрий" состоится в Тюменском технопарке 2 октября, начало в 12 часов. Мероприятие пройдет в рамках I Форума креативных предпринимателей "КПД".

Основные спикеры: глава Тюмени Руслан Кухарук, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров, заместитель генерального директора по организационным вопросам ООО "Газпромнефть Ямал" Евгений Захаров и другие.

"Они будут обсуждать возможные траектории развития ключевых направлений креативных индустрий и их интеграцию в страновые, мировые рынки. Другими словами – вместе с вами займутся поиском ответов на вопросы, что именно сегодня Тюмень может предложить стране и миру в фокусе креативных индустрий?", - отметили организаторы.

После дискуссии с 14 до 17 часов состоится деловая игра "Тюмень креативная 2030".

Подать заявку на участие можно на сайте.

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# креативные индустрии

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