Мэр Тобольска пояснил, как принимается решение о начале отопительного сезона

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Глава Тобольска Максим Афанасьев пояснил горожанам, почему, несмотря на теплый сентябрь, 27-го числа стартовал отопительный сезон.

"Отопительный период власти дожны начать по закону не позднее пятидневного отрезка, когда среднесуточная температура не превышает 8 градусов. Этот сентябрь у нас был с большим перепадами дневной и ночной температур. И как бы тепло днем ни было, ночью - холодно, дома остыли и не упевают прогреться, - прокомментировал Максим Афанасьев в своем Telegram-канале. - С учетом прогноза погоды ближайшие дни ночью - стабильно минусовая температура, а днем дожди..."

Мэр подчеркнул, что решение о начале отопительного сезона принимается в интересах и на благо тоболяков.

"Надо думать о людях, об их комфорте, и дожидаться периода когда температура будет ровно низкой, не имеет смысла, дома холодно, сыр, даже и после запуска нужно определенное время, чтобы прогреть дома, достичь необъодимых параметров. Я всегда учитываю этот фактор, принимая решение", - сказал глава города.

Он также пояснил горожанам механизм и способы оплаты за отопление.

Евгения Тенегина