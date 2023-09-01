В Тобольске пройдут бесплатные уроки от лучших фотографов города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатные уроки фотографии от лучших мастеров Тобольска пройдут в рамках проекта "Фотодар" со 2 по 22 октября.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор "Фотодар – Тобольск" Елена Делеске, проект ориентирован на участников в возрасте от 15 до 25 лет. В группу наберут 50 человек. Фотограф Сергей Верещагин расскажет о съемке в студии, Алена Зольникова – о фотопортретах. С техническими параметрами и настройками камеры познакомит Алексей Шешуев. От Елены Делеске слушатели узнают о композиции и цвете в фотографии, художественных приемах, тревел и мобильной фотографии.

Она профессионально занимается фотографией уже 20 лет. В 18 лет стала главным фотографом в ведущем глянцевом журнале Кургана. Снимала в разных жанрах – от сказочных фотопроектов и съемок ювелирных коллекций до портретов глав государства и репортажей. Имеет публикации в известных журналах.

8 октября пройдет фотокросс. Это мероприятие для всех желающих, не только участников проекта "Фотодар".

"Фотокросс — это не просто конкурс. Предлагаем всем желающим заняться художественной фотографией со спортивным азартом: нужно сделать несколько снимков по определенным заданиям за ограниченное время", – сказала Елена Делеске.

Занятия и мастер-классы пройдут со 2 по 22 октября в мультицентре "Моя территория". Лучшие работы участников представят на выставке "Фотодар – Тобольск".

Заполнить форму, чтобы зарегистрироваться на "Фотодар", можно по ссылке. Информация по телефону: 8 (3456) 24-60-89.

Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова