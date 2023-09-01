Минобрнауки утвердил минимальные баллы ЕГЭ на новый учебный год

| Фото: t.me/VI_Elizarov | Фото: t.me/VI_Elizarov

Приказ о минимальном количестве баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в 2024-2025 учебном году в подведомственные вузы, опубликовало Минобрнауки России.

Необходимые минимальные баллы для поступления: обществознание — 45, информатика и информационно-коммуникационные технологии — 44, русский язык, литература, география — 40, математика, физика, химия, биология — 39, история — 35 и иностранный язык — 30.

Замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев отметил, что ведомство уделяет внимание качеству приема в подведомственные вузы и последовательно придерживается требований к уровню подготовленности абитуриентов. Министерство приняло решение сохранить те же цифры и на 2024-2025 учебный год.