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Батл инициатив для участников конкурса "Моя идея" провели в Тюмени

Общество, 20:35 27 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Батл инициатив для участников второй волны конкурса социально значимых проектов "Моя идея" провели в мультицентре "Моя территория" 27 сентября. Тюменцы представили проекты для детей с ОВЗ, трудных подростков, лабораторию пластического театра и медтурнир для школьников.

Экспертами события выступили четыре человека. Это руководитель МТЦ "Космос" Оксана Сысоева, директор военно-патриотического центра "Достойный выбор" Максим Шереметьев, менеджер комплексной лидерской программы Валерия Кривоногова, а также бренд-дизайнер мультицентра "Моя территория" в Тюмени, Тобольске и Ишиме Анастасия Банных.

"Пришедших ребят выслушали те люди, кто сможет оказать ресурсную, консультативную или информационную поддержку", — рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель мультицентра "Моя территория" Айгерим Уакпаева.

На мероприятии участникам дали советы и комментарии по поводу будущей защиты на конкурсе. В основном эксперты отметили, что у конкурсантов плохо проработана целевая аудитория, не была выявлена проблематика, а также мелкие недочеты, связанные с оформлением презентации.

"Еще важно придумать фишку для своего проекта, сделать его более хайповым, чтобы приезжали федеральные каналы", — порекомендовал Максим Шереметьев.

Напомним, конкурс "Моя идея" проходит для жителей Тюмени и юга области от 14 до 35 лет, которые только начинают путь в сфере социального проектирования. Заявочная кампания продлится до 2 октября.

Виктория Макарова

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# молодежь , социальные проекты

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