Прокурор Тюменской области взял на контроль проверку хлопка газа в жилом доме

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Прокурор Тюменской области взял на контроль ход проверки по факту происшествия в жилом доме в Тюмени. Напомним, около часа ночи 28 сентября произошел хлопок газа в одной из квартир дома по ул. Геологоразведчиков.

Прибывшие спасательные подразделения установили, что в результате происшествия в квартире на пятом этаже повреждено остекление и выбита входная дверь. В квартире находился один человек, его передали бригаде скорой медицинской помощи. Жильцы дома эвакуированы, сейчас они находятся в пункте временного размещения.

Прокурор Тюменской области поручил провести проверку и установить причины произошедшего, а также дать оценку соблюдению требований к эксплуатации внутридомового газового оборудования.

Кроме того, Владислав Московских поручил проконтролировать размещение жителей дома и оказание им необходимой помощи.