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После хлопка газа жилой дом в Тюмени признан зоной вероятной ЧС

Происшествия, 10:34 28 сентября 2023

Руслан Кухарук в Telegram | Фото: Руслан Кухарук в Telegram

204 человека, в том числе 39 детей, эвакуировали из жилого дома по ул. Геологоразведчиков, 34 после хлопка газа около часа ночи 28 сентября. 68 человек приняли решение временно заселиться в гостиницы, которые предложила администрация города, остальные предпочли разместиться у родственников.

Напомним, хлопок газа произошел в квартире пятиэтажного дома 1971 года постройки. Ориентировочно, в доме проживают 248 человек. В настоящее время дом отключили от всех ресурсов, доступ людей в квартиры ограничен, охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции. На данный момент доступ жителей в подъезды № 5 и № 6 полностью перекрыт.

Ситуацию обсудили на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По итогам заседания дом признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

Руслан Кухарук в Telegram | Фото: Руслан Кухарук в Telegram

Обслуживающая организация обследует строительные конструкции дома и представит соответствующее заключение. Для обследования также будет привлечена специализированная организация. Она определит квартиры, в которых возможно безопасное пребывание людей. Также предстоит принять срочные меры по восстановлению теплового контура и инженерных сетей.

В 18 часов 28 сентября пройдет собрание с жильцами в школе № 17 по адресу ул. Геологоразведчиков, 39. По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 45-15-20.

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# хлопок газа

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