Проект тюменских студентов по благоустройству набережной "Тудым-Сюдым" стал призером всероссийского конкурса

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Студенты Института архитектуры и дизайна ТИУ Евгения Ошуева и Ксения Белоусенко представили проект благоустройства набережной "Тудым-Сюдым" в Нягани на Всероссийском урбанистическом конкурсе "План на город". Работа получила диплом второй степени.

"Наш проект представляет собой большой парк вдоль реки, где мы постарались учесть пожелания местных жителей. Нами была поставлена цель – сделать тихое безопасное место для прогулок в лесу. Мы разделили парк на зоны барбекю, туризма, пляжа, места для выгула собак и территорию у запланированной школы. Территория парка составляет 63 га. Места для прогулок предостаточно. Можно гулять "тудым", а можно и "сюдым". Так и сложилась концепция парка", – рассказала Ксения.

Всего в конкурсе приняли участие 300 человек, в финал вышли 30 молодых архитекторов, дизайнеров и урбанистов со всей страны, в числе которых девять студентов АРХИДа, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.