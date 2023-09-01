  • 28 сентября 202328.09.2023четверг
  • USD96,5000
    EUR101,9780
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Проект тюменских студентов по благоустройству набережной "Тудым-Сюдым" стал призером всероссийского конкурса

Общество, 13:41 28 сентября 2023

www.tyuiu.ru

Студенты Института архитектуры и дизайна ТИУ Евгения Ошуева и Ксения Белоусенко представили проект благоустройства набережной "Тудым-Сюдым" в Нягани на Всероссийском урбанистическом конкурсе "План на город". Работа получила диплом второй степени.

"Наш проект представляет собой большой парк вдоль реки, где мы постарались учесть пожелания местных жителей. Нами была поставлена цель – сделать тихое безопасное место для прогулок в лесу. Мы разделили парк на зоны барбекю, туризма, пляжа, места для выгула собак и территорию у запланированной школы. Территория парка составляет 63 га. Места для прогулок предостаточно. Можно гулять "тудым", а можно и "сюдым". Так и сложилась концепция парка", – рассказала Ксения.

Всего в конкурсе приняли участие 300 человек, в финал вышли 30 молодых архитекторов, дизайнеров и урбанистов со всей страны, в числе которых девять студентов АРХИДа, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:36 28.09.2023Столбы от школьного забора стали ценными музейными экспонатами в Ишиме
14:25 28.09.2023Проекты 17 тюменцев признаны победителями регионального этапа Международной премии "Мы вместе"
13:52 28.09.2023Четыре тюменца стали лидерами всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания
13:41 28.09.2023Проект тюменских студентов по благоустройству набережной "Тудым-Сюдым" стал призером всероссийского конкурса