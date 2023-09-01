Тюменских студентов приглашают на новый сезон олимпиады "Я — профессионал"

| Фото: группа «Олимпиада студентов «Я - профессионал» во ВКонтакте (архив) | Фото: группа «Олимпиада студентов «Я - профессионал» во ВКонтакте (архив)

Обучающиеся вузов Тюменской области могут поучаствовать в новом VII сезоне Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал". Это событие является одним из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей", сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Регистрация на олимпиаду продлится до 14 ноября на сайте мероприятия. Участниками могут стать студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также базового и специализированного высшего образования. На выбор предлагается более 70 направлений: медицина, здравоохранение, компьютерные и инженерные науки, квантовые технологии и другие.

В этом году появились новые направления: "Агропромышленный комплекс (Агроинженерия)", "Устойчивое развитие и рациональное природопользование", "Арктические технологии", "Зеленая энергетика", "Разработка беспилотных воздушных судов", "Судостроение: морской и речной флот", "История и культура России", "Языкознание и литературоведение", "Стратегическое управление проектами", "Экономическая и корпоративная безопасность", "Спорт и физическая культура. Спортивный тренер".

Отличительной особенностью нового сезона является переход к полному циклу карьерного наставничества участников с момента регистрации: студенты получат доступ к экспресс-курсу карьерно-психологического консультирования, карьерному тестированию, информационным ресурсам олимпиады и ее партнеров.