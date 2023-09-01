Вопросы русской грамматики в Тюмени обсудят 126 российских и зарубежных ученых

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

VII Международный научный симпозиум "Русская грамматика: константы, контексты, перспективы" состоится в Тюменском государственном университете с 10 по 14 октября, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

О своём желании выступить на симпозиуме сообщили 126 специалистов в области изучения и преподавания русской грамматики. Среди них – доктора наук и профессора из Института русского языка РАН, МГУ, Института русского языка им. А. С. Пушкина; Санкт-Петербургского, Томского, Новосибирского госуниверситетов, Дальневосточного федерального университета. В Тюмень прилетят ученые из Сербии, Китая, Польши, Армении, Беларуси.

На секционных заседаниях 11–12 октября будут рассматриваться проблемы реализации в русской грамматике универсальных понятийных категорий, изменений грамматической формы под воздействием внутренних и внешних факторов, лексической грамматики, аспектов обучения русскому языку как родному, неродному и иностранному.

Симпозиум завершится 14 октября года мероприятием "Осенняя школа "Русская грамматика в движении"". Участники симпозиума прочитают для учителей школ Тюмени и Тюменской области лекции о Национальном корпусе русского языка – "корпусе быстрого реагирования", о непростой истории "слов-паразитов", о выражении безразличного отношения посредством синтаксических фразем. Все слушатели "Осенней школы" получат сертификат о повышении квалификации.