Проекты 17 тюменцев признаны победителями регионального этапа Международной премии "Мы вместе"

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Проекты 17 жителей Тюменской области признаны победителями регионального этапа Международной премии "Мы вместе". Глава региона вручил авторам дипломы и отметил важность развития института добровольчества.

"В регионе реализуется большое число проектов, направленных на развитие добровольчества, на поддержку людей, которые бескорыстно, с открытым сердцем реализуют сложные социальные проблемы. Радует, что от Тюменской области количество участников премии растет. Все проекты-победители должны быть реализованы максимально эффективно, и мы вам в этом поможем", - заверил он.

Проекты волонтеров, общественных организаций, предпринимателей Тюменской области охватывают разные сферы деятельности волонтерства, в том числе связаны с поддержкой граждан в новых регионах РФ, вынужденных переселенцев, военнослужащих и их семей.

Заместитель руководителя регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Анастасия Левинова получила диплом победителя премии за проект "Zабота о СВОих".

Практически с начала СВО общественники организовали плетение маскировочных сетей. На сегодня в Тюмени действуют 10 локаций, в которых волонтеры создали более 200 сетей.

"Благодаря нашему проекту образовались муниципальные клубы взаимопомощи, например, в Каскаре, в поселке Боровском, микрорайоне Преображенский. Мы не только плетем сети, но и проводим встречи с волонтерами, поощряем их. В месяц мы изготавливаем примерно 20 сетей. Есть заказы на осенне-зимние маскировочные сети", - говорит Анастасия.

Фонд "Защитники Отечества" представил свой проект на полуфинал международной премии "Мы вместе". Авторы ждут результаты. В случае выхода в финал им предстоит защита на федеральном уровне. Победителя ждет финансовое вознаграждение.

В число победителей регионального этапа премии вошли проекты: "Папа вам не мама" - серия видеороликов для будущих отцов; "Добрый Кузя" - стирание границ между обычными детьми и детьми с ОВЗ; "Школа близорукости" - профилактика миопии для детей, родителей, медицинских сестер; "Вызов" — система для взаимодействия и координации служб пожаротушения и добровольных пожарных и другие.

По информации организаторов международной премии "Мы вместе", около 4 тыс. человек выйдут в полуфинал. Из них в финал пройдут 126 проектов. Максимальная сумма гранта - 3 млн рублей.

Анжела Лебедева