Девять автомобилей с гуманитарным грузом отправили в зону СВО из Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Девять автомобилей, заполненных гуманитарным грузом, отправили в зону проведения специальной военной операции из Тюмени. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Неравнодушные жители собрали для отправки необходимые на сегодня вещи участникам СВО из Тюменской области.

"Машины заполнены зимними вещами, сапогами, печками. Заявка ребят, находящихся в зоне СВО, выполнена. Спасибо огромное губернатору Тюменской области Александру Моору, правительству региона! Без их помощи этой отправки бы не было", - отметил руководитель общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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