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Девять автомобилей с гуманитарным грузом отправили в зону СВО из Тюмени

Общество, 20:03 28 сентября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Девять автомобилей, заполненных гуманитарным грузом, отправили в зону проведения специальной военной операции из Тюмени. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Неравнодушные жители собрали для отправки необходимые на сегодня вещи участникам СВО из Тюменской области.

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"Машины заполнены зимними вещами, сапогами, печками. Заявка ребят, находящихся в зоне СВО, выполнена. Спасибо огромное губернатору Тюменской области Александру Моору, правительству региона! Без их помощи этой отправки бы не было", - отметил руководитель общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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# Нуртдин Ибрагимов , СВО

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