Моор поблагодарил Путина и тюменцев за оказанное доверие

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Президент России Владимир Путин встретился онлайн с избранными главами регионов страны. Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил главу государства и жителей региона за доверие.

"Сейчас время новых возможностей и новых подходов", – сказал президент России Владимир Владимирович Путин на встрече с руководителями субъектов. Полностью согласен с этими словами. В единый день голосования мы с вами, земляки, вновь активно поддержали курс, по которому движется наша страна. Это курс на развитие экономики и социальной сферы, на защиту суверенитета России и обеспечение безопасности нашей Родины, нашего неотъемлемого права свободно жить и трудиться под мирным небом, написал в своем Telegram-канале Александр Моор.

"Президент отметил, что недоброжелатели ждали полного обрушения российской экономики. Но этого не случилось. Наоборот, мы уверенно движемся вперед. В полной мере это касается и нашей Тюменской области – увеличивается промышленное производство, идет активное строительство, развивается сельское хозяйство. Наши воины, участвующие в специальной военной операции, и их семьи получают и будут получать поддержку власти и общества", - подчеркнул глава региона. Он также выразил уверенность,что тюменцы никогда ни в чем не подведут Россию.