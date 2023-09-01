До 15 градусов тепла ожидается в Тюменской области в выходные дни

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От 9 до 15 градусов тепла составит дневная температура воздуха в Тюменской области в предстоящие выходные, 30 сентября и 1 октября. По данным центра Фобос, в субботу в отдельных районах есть вероятность небольших дождей, в воскресенье осадков не ожидается.

В Тюмени 30 сентября в течение суток на фоне повышенного атмосферного давления ожидается переменная облачность, днем от 9 до 11 градусов, ветер слабый северного направления.

1 октября синоптики прогнозируют ясную погоду. Днем до плюс 16 градусов, ночью плюс 5. Ветер юго-западный, умеренный.

Начало следующей недели будет относительно теплым. 2 октября днем воздух прогреется до 17 градусов, ночная температура составит плюс 11. Ожидается переменная облачность, юго-западный ветер. 3 и 4 октября дневная температура воздуха составит плюс 15 градусов, есть вероятность небольших дождей.

Любовь Голышева