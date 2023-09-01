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Выставка "Наследники Великой Победы" работает в Ялуторовске

Общество, 11:18 30 сентября 2023

музея «Торговые ряды»

Выставка "Наследники Великой Победы" работает в Ялуторовском музее "Торговые ряды".

Выставка, по словам заведующий музеем Виктории Зайцевой, отражает неразрывную связь двух поколений – защитников Родины в годы Великой Отечественной войны и участников Специальной военной операции.

"Выставка, что называется, назрела – мы встречались с бойцами СВО, которые приходили в отпуск, - рассказал она. – Они, действительно наследники Великой победы, и защищают завоевания своих дедов и прадедов. Представлены письма и солдат Великой Отечественной и бойцов СВО, письма их детей".

На выставке представлены личные вещи участников спецоперации: фотодокументы, спецснаряжение, предметы медицинской помощи, окопные свечи, плащпалатки, изготовленные руками ялуторовских женщин, другие изделия, необходимые нашим бойцам на фронте.

музея «Торговые ряды» музея «Торговые ряды» ﻿

Выставка не пустует, ежедневно сюда приходят жители и гости города. Для посетителей запланирован ряд мероприятий: уроки мужества, встречи, мастер-классы по изготовлению окопных свечей, сухого "армейского" душа.

Выставка "Наследники Великой Победы" в Ялуторовском музее "Торговые ряды" будет работать до 24 февраля 2024 года.

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# выставка , Ялуторовск

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