Выставка "Наследники Великой Победы" работает в Ялуторовске

музея «Торговые ряды» музея «Торговые ряды»

Выставка "Наследники Великой Победы" работает в Ялуторовском музее "Торговые ряды".

Выставка, по словам заведующий музеем Виктории Зайцевой, отражает неразрывную связь двух поколений – защитников Родины в годы Великой Отечественной войны и участников Специальной военной операции.

"Выставка, что называется, назрела – мы встречались с бойцами СВО, которые приходили в отпуск, - рассказал она. – Они, действительно наследники Великой победы, и защищают завоевания своих дедов и прадедов. Представлены письма и солдат Великой Отечественной и бойцов СВО, письма их детей".

На выставке представлены личные вещи участников спецоперации: фотодокументы, спецснаряжение, предметы медицинской помощи, окопные свечи, плащпалатки, изготовленные руками ялуторовских женщин, другие изделия, необходимые нашим бойцам на фронте.

Выставка не пустует, ежедневно сюда приходят жители и гости города. Для посетителей запланирован ряд мероприятий: уроки мужества, встречи, мастер-классы по изготовлению окопных свечей, сухого "армейского" душа.

Выставка "Наследники Великой Победы" в Ялуторовском музее "Торговые ряды" будет работать до 24 февраля 2024 года.