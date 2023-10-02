Тюменцев зовут на уборку берега Туры в районе Янавыла

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На уборку берега Туры в районе начала ул. Мусы Джалиля приглашают жителей Тюмени. Мероприятие пройдет 21 октября в 10 часов.

"К огромного сожалению, за последние десятки лет берег реки Туры у нашего района превратился в огромную мусорку. Географически Янавыл — это одна из трех самых высоких точек города, да еще со своим пешим выходом к набережной Туры. А раньше на берегу проводились все значимые события наших бухарских юрт, как светские, так и религиозные", — пояснила организатор Альмира Гумерова.

В планах — собрать мусор, порезать разросшийся ивняк, расчистить территорию для отдыха.

С собой участников уборки просят взять перчатки и мусорные мешки, мужчин — бензопилы.