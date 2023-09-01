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Новые работы тюменского художника Александра Кухтерина представят на выставке "Ощутимое присутствие"

Общество, 14:15 29 сентября 2023

ТКТО | Фото: ТКТО

Выставка тюменского художника Александра Кухтерина "Ощутимое присутствие" откроется на первом этаже Тюменского драматического театра. Зритель познакомится с новыми куклами, графическими работами, и новыми темами в творчестве автора, сообщает ТКТО.

Александр Кухтерин – художник, керамист, археолог, путешественник, иллюстратор, кукольник. Всю свою жизнь посвятил творчеству. Гончарному делу учился у потомственного гончара. Вдохновение для работ берет из книг, путешествий, археологических экспедиций и своих снов. Работы хранятся в частных коллекциях, в музейных комплексах в России и за рубежом. Оформлено на сегодняшний день более 300 книг научной и художественной литературы.

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# Александр Кухтерин , выставка , ТКТО

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