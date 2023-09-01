Новак: снижение цен на бензин и дизтопливо в рознице должно произойти в ближайшее время

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В ближайшее время в России должны снизиться розничные цены на бензин и дизтопливо. Такое заявление на внеочередном совещании с представителями нефтяных компаний по внутреннему рынку нефтепродуктов сделал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

"В результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива мы увидели снижение цен на бирже. Ожидаем трансляцию снижения этих цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей. Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жёсткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений", – сказал вице-премьер, открывая совещание.

Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента, а также привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учётом транспортных расходов, сообщается на сайте правительства.

"Снижение цен в рознице должно произойти в ближайшее время, - отмечено в сообщении. - Объём биржевой реализации топлива не должен снижаться до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке". Федеральной таможенной и налоговой службам поручено контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, портовые приграничные базисы будут закрыты для его вывоза, хранящееся в цистернах топливо отправлено на внутренний рынок.

Для борьбы с серым экспортом будут введены меры административного и экономического характера.

Вице-премьер поручил обеспечить баланс спроса и предложения в южных регионах страны. До стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива, а также снижения цен совещания будут проводиться не реже двух раз в неделю.

По данным сервиса fuelprices.ru, за последние три месяца рост цен на топливо составил в среднем около 5 рублей. Цена Аи-92 изменилась на 4 рубля 57 копеек, литр Аи-95 подорожал на 4 рубля 94 копейки, Аи-98 — на 4 рубля 96 копеек. Дизтопливо прибавило в цене 6 рублей 28 копеек.

В Тюмени сегодня на разных АЗС литр Аи-92 предлагают за 50 - 54, 3 рубля, Аи-95 - за 55 – 58,5, дизтопливо – за 61 - 65.5 рубля.