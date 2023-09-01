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Молочная компания из Тюмени изготовила продукты из 692 кг сырья неизвестного происхождения

Происшествия, 18:18 29 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

692,15 кг сырья неизвестного происхождения пустили в переработку на молочной компании в Тюмени. Факт выявили при мониторинге информационной системы "Меркурий" в сентябре, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

"Установлено введение в оборот 684 килограммов молока пастеризованного "Домик в деревне" и семи килограммов сыра "Ламбер" АО "Вимм-Билль-Данн"", - уточнили в ведомстве.

Для пресечения в дальнейшем подобных нарушений компания получила предостережение. А сотруднику, который допустил нарушения в оформлении ветеринарных сопроводительных документов, ограничили доступ в систему.

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# нарушение , переработка молока , Россельхознадзор

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