Молочная компания из Тюмени изготовила продукты из 692 кг сырья неизвестного происхождения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

692,15 кг сырья неизвестного происхождения пустили в переработку на молочной компании в Тюмени. Факт выявили при мониторинге информационной системы "Меркурий" в сентябре, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

"Установлено введение в оборот 684 килограммов молока пастеризованного "Домик в деревне" и семи килограммов сыра "Ламбер" АО "Вимм-Билль-Данн"", - уточнили в ведомстве.

Для пресечения в дальнейшем подобных нарушений компания получила предостережение. А сотруднику, который допустил нарушения в оформлении ветеринарных сопроводительных документов, ограничили доступ в систему.