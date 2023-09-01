В Сорокинском районе при пожаре в одноэтажном доме погиб человек

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб в пожаре на ул. Строителей в селе Большое Сорокино Тюменской области. Трагедия произошла 30 сентября, сообщение о пожаре в одноэтажном многоквартирном жилом доме поступило в 7 часов 49 минут, сообщает МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдалось открытое горение в одной из квартир. Из зоны опасных факторов пожара эвакуировали двоих человек. В ходе проведения разведки звенья газодымозащитной службы в горящей квартире обнаружили погибшего.

В настоящее время пожар ликвидирован на площади 4 кв.м. На его тушение привлекались 10 человек и 5 единиц техники. По предварительной версии причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.