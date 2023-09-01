Тюменские байкеры закрывают мотосезон

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Закрытие мотосезона проводят тюменские байкеры в с. Татарский Сингуль Ялуторовского района 30 сентября. На событие съехались любители езды на двухколесном транспорте из разных регионов.

Тюменские мотоциклисты встретились у торгового центра "Рентал", отсюда в 11 часов они стартовали в сторону Ялуторовска.

"У нас стандартное мероприятие по закрытию сезона. Работает сцена, приехали музыканты. Будут проходить конкурсы, в которых может поучаствовать любой желающий", – сказал президент отделения "Ночные волки Сибирь-Запад" Олег Коротких.

На официальное закрытие мотосезона в Тюмени съехались представители Оренбурга, Екатеринбурга, Сургута и Омска. Через неделю тюменские мотоциклисты планируют поехать на аналогичное событие в Оренбург.

Видео: Мотоклуб "Ночные волки"

Инна Пахомова