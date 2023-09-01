  • 30 сентября 202330.09.2023суббота
  • USD97,4147
    EUR103,1631
  • В Тюмени 5..7 С 2 м/с ветер северо-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменские "моржи" посвятили заплыв воссоединению новых регионов с Россией

Общество, 18:23 30 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заплыв, посвященный Дню воссоединения Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской, Херсонской областей с Российской Федерацией, устроили тюменские "моржи" на базе "Озеро чемпионов" 30 сентября.

"Поздравляем тюменцев, россиян с праздником, с воссоединением с регионами, а также с открытием сезона всех "моржей" России", – сказал исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень" Андрей Агарков.

По его словам, именно сейчас стоит начинать заниматься моржеванием, поскольку вода меняется, становится холоднее, но в то же время полезнее.

Участие в заплыве приняли и курсанты Тюменского высшего военно-инженерное командного училища. Обучающийся на третьем курсе Сергей Масляков занимается зимним плаванием второй год.

"Мы испытывали новую программу закаливания. Плаваем зимой при любой погоде и температурах. Самое приятное – выйти из воды и ощутить легкость, дрожь по телу", – поделился курсант.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# моржи , праздник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:39 30.09.2023Режиссеры и педагоги "Космоса" проведут мастер-классы для тюменцев
18:57 30.09.202329 проектов представили участники на грант Росмолодежи в Тюмени
18:52 30.09.2023Тюменские школьники организовали мастер-класс для подопечных центра "Родник"
18:23 30.09.2023Тюменские "моржи" посвятили заплыв воссоединению новых регионов с Россией