Тюменские "моржи" посвятили заплыв воссоединению новых регионов с Россией
Заплыв, посвященный Дню воссоединения Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской, Херсонской областей с Российской Федерацией, устроили тюменские "моржи" на базе "Озеро чемпионов" 30 сентября.
"Поздравляем тюменцев, россиян с праздником, с воссоединением с регионами, а также с открытием сезона всех "моржей" России", – сказал исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень" Андрей Агарков.
По его словам, именно сейчас стоит начинать заниматься моржеванием, поскольку вода меняется, становится холоднее, но в то же время полезнее.
Участие в заплыве приняли и курсанты Тюменского высшего военно-инженерное командного училища. Обучающийся на третьем курсе Сергей Масляков занимается зимним плаванием второй год.
"Мы испытывали новую программу закаливания. Плаваем зимой при любой погоде и температурах. Самое приятное – выйти из воды и ощутить легкость, дрожь по телу", – поделился курсант.
Инна Пахомова, Александр Лабыкин