Тюменские "моржи" посвятили заплыв воссоединению новых регионов с Россией

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заплыв, посвященный Дню воссоединения Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской, Херсонской областей с Российской Федерацией, устроили тюменские "моржи" на базе "Озеро чемпионов" 30 сентября.

"Поздравляем тюменцев, россиян с праздником, с воссоединением с регионами, а также с открытием сезона всех "моржей" России", – сказал исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень" Андрей Агарков.

По его словам, именно сейчас стоит начинать заниматься моржеванием, поскольку вода меняется, становится холоднее, но в то же время полезнее.

Участие в заплыве приняли и курсанты Тюменского высшего военно-инженерное командного училища. Обучающийся на третьем курсе Сергей Масляков занимается зимним плаванием второй год.

"Мы испытывали новую программу закаливания. Плаваем зимой при любой погоде и температурах. Самое приятное – выйти из воды и ощутить легкость, дрожь по телу", – поделился курсант.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин