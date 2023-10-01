1 600 жителей Тюменской области пополнят ряды Вооруженных сил РФ в осенний призыв

| Фото: Министерство обороны РФ | Фото: Министерство обороны РФ

1 тыс. 600 жителей Тюменской области пополнят ряды Вооруженных сил РФ в осенний призыв. Он стартовал 1 октября по всей России и завершится 31 декабря 2023 года, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Повестки получат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, у которых нет права на отсрочку или освобождения от службы. Срок военной службы по призыву – 1 год.

"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - говорится в официальном заявлении Минобороны РФ.

Документ о начале призывной кампании опубликован здесь.