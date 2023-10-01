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Открытки ко Дню учителя могут отправить одноклассники своим педагогам в Тюмень

Общество, 19:48 01 октября 2023

УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

Открытки ко Дню учителя могут отправить одноклассники из разных городов своим педагогам в Тюмень. На сайте Почты России можно загрузить общую фотографию из жизни класса и написать поздравление. Там же указать адрес получателя и оплатить расходы.

Адресат получит бумажную открытку формата А6, которую почтальон опустит в почтовый ящик. Можно сделать одно общее послание, либо каждый из одноклассников может написать свое письмо.

Открытки и письма, отправленные через почтовое отделение, украсят художественные марки или оригинальные штемпели. Например, в центральном почтовом отделении Тюмени доступны художественные штемпели "Счастливая весть", "Сквозь глубину веков", "Посткроссинг", пишет Мегатюмень .

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# День учителя , поздравление , Почта России

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