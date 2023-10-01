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В Тюменской области задержали 20 пьяных водителей за рулем

Происшествия, 13:17 01 октября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

20 пьяных водителей за рулем задержали на дорогах Тюменской области за сутки. Среди них и те, у кого нет прав, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В пятом часу утра на 80 километре федеральной автодороги Тюмень - Омск в Ялуторовском районе остановлен автомобиль Kia Sportage под управлением 22-летнего жителя Заводоуковска. Прав у него не оказалось, а показания алкотестера составили 0,82 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Молодой человек пояснил, что машину взял у знакомого, алкоголь употреблял в кафе в Ялуторовске, затем поехал в Заводоуковск. Законного владельца машина дожидается теперь на спецстоянке.

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# ГИБДД Тюменской области , сплошная проверка

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