В Тюменской области задержали 20 пьяных водителей за рулем

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

20 пьяных водителей за рулем задержали на дорогах Тюменской области за сутки. Среди них и те, у кого нет прав, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В пятом часу утра на 80 километре федеральной автодороги Тюмень - Омск в Ялуторовском районе остановлен автомобиль Kia Sportage под управлением 22-летнего жителя Заводоуковска. Прав у него не оказалось, а показания алкотестера составили 0,82 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Молодой человек пояснил, что машину взял у знакомого, алкоголь употреблял в кафе в Ялуторовске, затем поехал в Заводоуковск. Законного владельца машина дожидается теперь на спецстоянке.