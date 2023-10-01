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Коллектив центра "Аванпост" все 30 лет верен девизу "В службе – честь!"

Общество, 17:34 01 октября 2023

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

"В службе – честь!" - слова Петра I являются уже 30 лет девизом центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Тюменской области. Учреждение развивается и в 2022 году в нем создан инструкторский отдел, который занимается подготовкой мобилизованных и резервистов, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Для нас важно, чтобы каждый воспитанник определил свою миссию в жизни и следовал ей. 30 лет - всё только начинается! Мы будем и дальше выполнять поставленные перед нами задачи. Честь имеем служить своему Отечеству!", - подчеркнул директор центра "Аванпост" Николай Савченко.

Центр каждый год берет новые вершины - в 2023 году именно на его базе реализуется пилотный в России проект по созданию Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.

Напомним, ранее с 30-летием учреждение поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что каждый второй выпускник выбрал в дальнейшем военную службу.

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