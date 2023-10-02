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Первая неделя октября в Тюменской области будет теплой

Общество, 10:35 02 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

От 12 до 19 градусов тепла составит дневная температура воздуха в Тюменской области в ближайшую неделю, со 2 по 8 октября. По данным центра Фобос, во вторник и среду есть вероятность дождей. Температурный режим ожидается теплее октябрьского климата.

В Тюмени 2 октября синоптики прогнозируют переменную облачность, днем плюс 17 градусов, ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью - переменная облачность, температура плюс 12 градусов.

3 и 4 октября ожидается переменная облачность, в дневные часы - от 14 до 16 градусов, ночью плюс 11. Ветер юго-западный, умеренный, возможны дожди.

5 октября будет солнечно, воздух днем прогреется до 18 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 12.

6 октября станет прохладнее – днем плюс 11, ночью – плюс 6. Есть вероятность дождя, ветер северный 4 метра в секунду.

В выходные дни, 7 и 8 октября, синоптики прогнозируют дневную температуру воздуха от 10 до 14 градусов, ночную – до плюс 6. Осадков не ожидается, ветер сменит направление с южного на западное.

Любовь Голышева

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