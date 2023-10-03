Тюменские пенсионеры могут проверить свою компьютерную грамотность

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских пенсионеров и граждан возрастом 50+, которые обучались работе на компьютере и в сети Интернет, приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо Интернету - 2023". Отправить конкурсную работу можно до 23 октября, сообщает пресс-служба департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

В конкурсе есть несколько номинаций: "Портал gosuslugi.ru: мой опыт", "Мои интернет-достижения", "Интернет-предприниматель", "Моя общественная интернет-инициатива", "Я — интернет-звезда", "Спасибо моему учителю".

Итоги планируют подвести в ноябре-декабре 2023 года. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте "Азбука интернета" в разделе "Конкурс". В пункте "Заявка на участие" приложить свою конкурсную работу в соответствии с номинациями конкурса и две своих фотографии.

Добавим, за 8 лет с 2015 года участниками конкурса стали более 29 тыс. пенсионеров из 79 регионов России. Более 200 участников стали победителями и призёрами конкурса.