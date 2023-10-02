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Серию карманных краж на сумму более 250 тыс. рублей совершил в Тюмени житель Челябинской области

Происшествия, 14:15 02 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ранее судимый 43-летний житель Челябинской области получил обвинительное заключение в Тюмени. Мужчина совершил серию карманных краж в областном центре на сумму более 250 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Обвиняемый освободился в 2021 г. из мест лишения свободы и снова занялся преступной деятельностью. С начала февраля 2023 г. он совершил шесть карманных краж в общественных местах в центральной части Тюмени. Полицейские смогли установить личность подозреваемого. Обвиняемый признался в содеянном. На период следствия он заключен под стражу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. "Кража из одежды, находившейся при потерпевших, с причинением значительного ущерба".

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# кража , прокуратура Тюменской области

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