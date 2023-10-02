В Аромашевском районе за незаконную охоту осудили двух мужчин

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приговор в отношении 30-летнего гражданина Таджикистана и 51-летнего жителя Аромашевского района вынес Голышмановский районный суд по делу о незаконной охоте.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, в марте 2022 года в запрещенное для охоты время подсудимые на автомобиле приехали на территорию охотничьих угодий вблизи д. Богословка Аромашевского района. Мужчины из имеющегося у них огнестрельного оружия, самостоятельно собранного из частей двух оружий "ТОЗ-25" и "ТОЗ-БМ", незаконно произвели отстрел самца сибирской косули. Необходимых разрешений на добычу животного они не имели. Убитую косулю обнаружили производственные инспекторы закрепленного охотничьего угодья, о случившемся они сообщили в полицию.

Мужчин признали виновными по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние совершено с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору). Суд назначил жителю Таджикистана наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Второй браконьер, признавший свою вину, получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Также по иску прокурора Аромашевского района в пользу областного Госохотдепартамента с подсудимых взыскали сумму причиненного ущерба в размере 120 тыс. рублей. Охотничье ружье и боеприпасы к нему конфисковали в доход государства.