Ишимские дошкольники представят премьеру спектакля "За пером Жар-птицы" в октябре

| Фото: АНО "Галактика" | Фото: АНО "Галактика"

Спектакль "За пером Жар-птицы", созданный воспитанниками детского сада № 10 Ишима по мотивам сказки "Конек-горбунок", представят в конце октября. 50 участников грантового проекта из четырех групп сами создали сценарий, декорации, костюмы, выбрали актеров. Репетиции идут полным ходом.

Работа студии началась в мае. За это время ребята с головой погрузились в мир театра, сделать это им помогла автор проекта, директор АНО "Галактика" Людмила Лапудева.

Прежде чем приступить к созданию постановки, нужно было познакомить детей с театром, творчеством Петра Ершова. Показать работу актеров и специалистов закулисья.

Начали с посещения музея Ершова, структурного подразделения Ишимского музейного комплекса. Сотрудники учреждения организовали для детсадовцев автобус и специальную экскурсию по музею сказок, рассказали про самое известное произведение автора. На входе детвору встретили персонажи всеми любимой сказки.

Продолжили посещением Ишимского театра, актеры которого показали детям постановку про кота Леопольда.

"Ребята настолько прониклись актерской игрой, что когда кот пошел в магазин за солью, они дружно прокричали ему, что он не взял деньги. Также не рекомендовали Леопольду пробовать торт, который испортили бестолковые мышата", - поделилась автор проекта.

| Фото: АНО "Галактика" | Фото: АНО "Галактика"

Людмила Лапудева рассказала, что после спектакля ребят пригласили на сцену, где они познакомились с исполнителями, рассказали о тонкостях лицедейства. А потом проводили в мир закулисья. Показали работу тех, кто отвечает за свет, звук, грим и костюмы.

Еще одной интересной экскурсией стало посещение студии "Белошвейка". Там ребятам предложили примерить карнавальные и театральные костюмы. Особенно впечатлили дошколят наряды гладиаторов из пенофола, которые выглядели настоящими доспехами воинов прошлого. Там же детям подарили огромный пакет с тряпочками для декорирования.

| Фото: АНО "Галактика" | Фото: АНО "Галактика"

Вторым этапом дети занялись хореографией, актерским мастерством, сценической речью и гримом. Эксперты научили участников студии от 5 до 7 лет всем премудростям театрального искусства. По словам педагогов, детям очень понравилось освоение мимики, особенно практическое занятие с воображаемым комаром, который садится по очереди то на лоб, то на щеки, то на подбородок. Прогнать же его нужно движениями мышц лица.

Следующим этапом стало создание сценария, распределение ролей, подбор костюмов, создание декораций и репетиции. По словам автора проекта, в спектакле задействованы абсолютно все дети. К примеру, два человека будут огромным, специально сшитым для постановки китом, который проглатывал корабли. Несколько человек будут кораблями, которых он освободил. Два звукорежиссера дадут спектаклю звучание, один осветитель включит импровизированную рампу. Четыре девочки отвечают за костюмы. Каждый знает, что, где и в какой момент делает. Все актеры и работники сцены будут трудиться в связке, помогая и поддерживая друг друга.

| Фото: АНО "Галактика" | Фото: АНО "Галактика"

"Было сложно ровно до тех пор, пока мы, взрослые, не отпустили ситуацию. И позволили детям быть детьми, относиться к процессу, как к игре. И это сработало", - резюмировала Людмила Лапудева.

Первыми зрителями станут ребята из других групп, родители участников события и те эксперты, которые помогали детям на всех этапах подготовки.

Напомним, проект победил в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и получил грант в размере 341 тыс. 842 рублей.

| Фото: АНО "Галактика" | Фото: АНО "Галактика"

Инна Кондрашкина