Учителя из разных городов приехали на форум "Кинопедагогика" в Тюмень

| Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Учителя из разных городов страны приехали на форум "Кинопедагогика" в Тюмень. Он проходит в рамках Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль плюс".

"На церемонии открытия я рассказал участникам, что несколько лет назад с подачи педагога и общественного деятеля, члена экспертного совета при Министерстве культуры России Николая Данна в Тюмени начали воплощать кинопедагогику как актуальный тренд в образовании. Организаторы форума разработали курс для педагогов, который помогает при создании киноуроков и знакомит с принципами киномодерации", – написал в своем Telegram-канале глава Тюмени Руслан Кухарук.

По его словам, уже тысячи учителей внедряют в уроки новые форматы и проводят кинолектории, пишут аннотации к фильмам, разрабатывают киноквизы, проводят киноклубы и даже пробуют создавать с учениками сериалы.

"Дети через игру включаются в основные аспекты кинопедагогики, и, главное, идет медиапросвещение, и подрастающее поколение учится на конкретных примерах взаимодействовать с кино, а также применять полученные знания в других сферах", – добавил глава города.

Гости форума, среди которых заслуженная артистка РФ Мария Шукшина, а также эксперты – руководитель департамента по связям с общественностью "Движения первых" Елена Кунина, главный редактор киностудии "Ленфильм" Андрей Апостолов, вице-президент Международного киноцентра для детей и молодежи CIFEJ, продюсер Драган Милинкович и другие, высказали мнение о том, что кино может быть эффективным способом обучения, инструментом развития внимания и мышления.

Присоединиться к форуму можно в режиме онлайн. Возрастное ограничение: 0+.