Тюменские ученые-медики вакцинируются от гриппа

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Вакцина "Гриппол плюс" поступила в Университетскую многопрофильную клинику ТМУ. Преподаватели вуза под руководством ректора вуза поспешили сделать привику от гриппа.

"Я прививаюсь, потому что чувствую ответственность перед коллективом, перед студентами, перед семьей. Успешно справляться со своими служебными обязанностями, быть полезным людям, своей семье возможно только будучи здоровым", - считает ректор.

Проректор по учебно-методической работе, доктор медицинских наук Татьяна Василькова рекомендует студентам делать прививку от гриппа, чтобы потом не пропускать занятия из-за болезни и снизить риск распространения инфекции среди одногруппников. Профессорско-преподавательский состав, по словам проректора, в деле вакцинации проявляет высокую сознательность.

"У большинства преподавателей настрой на прививочную кампанию оптимистичный, потому что многие из них - врачи, которые понимают необходимость и важность этого мероприятия", - говорит она.

Преподаватели, студенты, медицинские работники находятся в группе риска по заболеваемостью гриппом и респираторными вирусными инфекциями. Кроме того, во время практики в медицинских учреждениях студенты не должны подвергать риску инфицирования ни себя, ни пациентов.

Прививочная кампания в вузе продлится до 25 октября.