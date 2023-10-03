Тобольский медколледж подписал соглашение о сотрудничестве с узбекским техникумом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова подписал соглашение о сотрудничестве с Сиабским медицинским техникумом общественного здоровья им. Абу Али Ивн Сины Узбекистана. Запланировано провести 25 мероприятий по учебно-исследовательской работе.

"У нас есть, чем поделиться. Благодаря федеральному проекту "Профессионалитет" у нас оснащено восемь образовательных пространств. Мы сможем участвовать в мероприятиях друг друга, в учебных занятиях", - рассказала директор Тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова Наталья Данилина.

Тобольский медколледж уже сотрудничает с учебными заведениями Казахстана, Таджикистана, Республики Беларусь.

Напомним, на базе ссуза по программе "Профессионалитет" открыли первый в Тюменской области образовательный кластер "Клиническая и профилактическая медицина". На его оснащение направлено 60,5 млн рублей.

285 студентов по двум специальностям начали обучаться в кластере с 1 сентября.