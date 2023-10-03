  • 3 октября 20233.10.2023вторник
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тобольский медколледж подписал соглашение о сотрудничестве с узбекским техникумом

Общество, 17:15 03 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова подписал соглашение о сотрудничестве с Сиабским медицинским техникумом общественного здоровья им. Абу Али Ивн Сины Узбекистана. Запланировано провести 25 мероприятий по учебно-исследовательской работе.

"У нас есть, чем поделиться. Благодаря федеральному проекту "Профессионалитет" у нас оснащено восемь образовательных пространств. Мы сможем участвовать в мероприятиях друг друга, в учебных занятиях", - рассказала директор Тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова Наталья Данилина.

Тобольский медколледж уже сотрудничает с учебными заведениями Казахстана, Таджикистана, Республики Беларусь.

Напомним, на базе ссуза по программе "Профессионалитет" открыли первый в Тюменской области образовательный кластер "Клиническая и профилактическая медицина". На его оснащение направлено 60,5 млн рублей.

285 студентов по двум специальностям начали обучаться в кластере с 1 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Тобольский медицинский колледж

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:36 03.10.20236 800 человек и 770 единиц техники задействовали на штабной тренировке в Тюменской области
20:35 03.10.2023Поддержку ветеранов СВО обсудил Владимир Якушев с фондом "Защитники Отечества"
19:05 03.10.2023Председателем наблюдательного совета общества "Знание" в Тюменской области стал Александр Моор
18:19 03.10.2023В Тюмени проверят сирены 4 октября