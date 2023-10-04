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Школа олимпийского резерва по лыжным гонкам в Тюмени отметит 10-летие

Общество, 08:40 04 октября 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

10-летний юбилей отметит областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой в 2023 году. Празднование пройдет 4 октября в ТюмГУ, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Отметим, за 10 лет работы в стенах учреждения подготовили 54 мастера спорта по биатлону, 28 - по лыжным гонкам. 111 спортсменов получили кандидата в мастера спорта по биатлону, 140 - по лыжным гонкам.

Добавим, в коллективе школы работают квалифицированные тренеры – преподаватели по лыжным гонкам и биатлону. Среди них четверо имеют звание "Заслуженный тренер России", один серебряный призер Олимпийских игр по биатлону, пять являются выпускниками спортивных классов.

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# биатлон , областная школа олимпийского резерва , юбилей

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