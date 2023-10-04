Творческие подростки из Тюменской области могут бесплатно съездить на Черное море

| Фото: ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Подать заявку на 15 смену "Арт-Лаборатория" во всероссийском детском центре "Смена" в с. Сукко Анапского района Краснодарского края могут творческие и социально активные подростки из Тюменской области до 13 октября. Участниками станут школьники от 14 до 17 лет, прошедшие конкурсный отбор по региональной квоте, сообщает ДТиС "Пионер".

Смена пройдет с 22 ноября по 5 декабря. Обязательное условие для подачи заявки – наличие прописки в Тюменской области. Кроме того, у подростков должны быть достижения по художественному и социально-гуманитарному направлениям дополнительного образования.

"Арт-Лаборатория" - авторская программа центра. Она поможет подросткам быть успешными через развитие творческих способностей. На смене для ребят проведут мастер-классы, экспертные сессии, встречи с успешными людьми, акции, конкурсы, творческие и спортивные активности. Финалом отдыха станет презентация участниками своих проектов и концерт.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе, нужно подать заявку через сайт ВДЦ "Смена", создав на нем личный кабинет ребенка и загрузив документы, подтверждающие наличие достижений.

Подробности организаторы предлагают узнать на сайте дворца "Пионер", ВДЦ "Смена" или по телефону 8 (3452) 29-02-14.