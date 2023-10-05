В Тюмени пройдет конкурс чтения и письма по системе Брайля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

IV Всероссийский конкурс чтения и письма по системе Брайля "Браилиада" состоится в областном реабилитационном центре "Родник" с 16 по 18 октября. Его посвятили Году педагога и наставника, а также 85-летию популярного детского писателя, поэта и педагога В. П. Крапивина, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Основная миссия "Браилиады" – активное продвижение тактильной системы чтения и письма по Брайлю в среде незрячих граждан Российской Федерации всех возрастных групп как основы их грамотности и дальнейшего интеллектуального развития.

Участие в конкурсе примут инвалиды по зрению старше 16 лет в трех категориях. Это поздно ослепшие, самостоятельно освоившие рельефно-точечный шрифт Брайля, свободно владеющие рельефно-точечным шрифтом Брайля, выпускники школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей, а также пользователи персонального компьютера с брайлевским дисплеем.

Для каждой группы соревнующихся организаторы подготовят по четыре задания. Для первой и второй категории – чтение прозы и поэзии на бумажном носителе и два письменных задания с использованием грифеля и прибора. Третья группа тоже будет читать прозу и поэзию, выполнять два письменных задания, но на брайлевском дисплее.

Итоги подведут в командном зачёте.