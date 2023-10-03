Председателем наблюдательного совета общества "Знание" в Тюменской области стал Александр Моор
Председателем наблюдательного совета Российского общества "Знание" в Тюменской области избран глава региона Александр Моор. Такое решение принято на общем собрании регионального отделения организации 3 октября.
Председателем общества "Знание" в Тюменской области избрали ректора Тюменского госуниверситета Ивана Романчука. Он планирует вовлекать в проекты тюменскую молодежь.
О важности проекта рассказал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.
"Филиал Российского общества "Знание" в регионе активно развивается. Перед нами стоят важные задачи: расширять партнерскую сеть, привлекать новых лекторов и организовывать собственные, уникальные проекты", — подчеркнул он.
Российское общество "Знание" – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах. Это формирование интеллектуального контента, организация и проведение бесплатных лекций, а также мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.