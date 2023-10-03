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Председателем наблюдательного совета общества "Знание" в Тюменской области стал Александр Моор

Общество, 19:05 03 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Председателем наблюдательного совета Российского общества "Знание" в Тюменской области избран глава региона Александр Моор. Такое решение принято на общем собрании регионального отделения организации 3 октября.

Председателем общества "Знание" в Тюменской области избрали ректора Тюменского госуниверситета Ивана Романчука. Он планирует вовлекать в проекты тюменскую молодежь.

О важности проекта рассказал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

"Филиал Российского общества "Знание" в регионе активно развивается. Перед нами стоят важные задачи: расширять партнерскую сеть, привлекать новых лекторов и организовывать собственные, уникальные проекты", — подчеркнул он.

Российское общество "Знание" – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах. Это формирование интеллектуального контента, организация и проведение бесплатных лекций, а также мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

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# Александр Моор , Алексей Райдер , образование

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