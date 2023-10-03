Поддержку ветеранов СВО обсудил Владимир Якушев с фондом "Защитники Отечества"

| Фото: сайт полномочного представителя президента РФ в УФО | Фото: сайт полномочного представителя президента РФ в УФО

Вопросы поддержки ветеранов СВО обсудил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев с председателем государственного фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой. Полпред отметил, что в региональные отделения фонда поступает много обращений, и главное здесь — конкретная помощь ветеранам СВО и их близким.

"Люди приходят с очень разными вопросами. Не по всем можно предложить стандартизированные решения. В каждом случае речь идет о судьбе конкретной семьи, конкретного человека. Бывает сложно найти точки соприкосновения между запросом и нормативными актами, но делать это необходимо", — подчеркнул Владимир Якушев.

Анна Цивилева отметила, что для возвращения ветеранов к привычной жизни необходимо качественно организовать медицинскую и социальную реабилитацию, предоставить необходимые протезы, обеспечить переобучение и трудоустройство обратившихся за помощью. Важно, чтобы этот процесс был непрерывным и учитывал индивидуальные запросы людей.

Владимир Якушев добавил, что все инициативы, которые поступают от сотрудников и руководителей фонда "Защитники Отечества", получают поддержку на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.