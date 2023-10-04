В Тюменской области незаконно вырубили 1314 кубов леса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 314 куб. м леса незаконно вырубили в Тюменской области в сентябре. Ущерб, который нанесли черные лесорубы оценивается в 8 млн рублей, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Незаконные рубки инспекторы выявили в семи лесничествах, больше всего – три – в Казанском районе, по две – в Ишимском, Тобольском и Нижнетавдинском, по одной – в Исетском, Уватском и Ялуторовском районах.

Материалы по всем фактам переданы в полицию, где возбуждены уголовные дела. Нарушителям грозит штраф в размере до 3 млн рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет со штрафом до 500 тыс. рублей. В особых случаях наказание предусматривает до семи лет лишения свободы и финансовое взыскание.