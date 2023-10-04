Весы и экстрим-площадка: в Тюмени открыли сквер Равновесия

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тематические зоны, арт-объект весы, экстрим-площадка появились в сквере Равновесия в Тюмени. Открытие новой зоны отдыха в районе ул. Николая Федорова и домов №№ 5, 5/1, 5/2 по ул. Николая Зелинского состоялось 4 октября.

Все пожелания тюменцев были учтены при благоустройстве сквера, считает глава города Руслан Кухарук. "Здесь принимали участие наши озеленители и ветераны, любители спорта, представители юного поколения спортсменов, для которых создали экшн-территорию. Будем надеяться, тюменцы оценят эту территорию. Это подарок не только для жителей Восточного административного округа, это подарок абсолютно для всех горожан. Философию, которая была заложена здесь, тюменцы поддержали. Название — сквер Равновесия — предложили наши предприниматели", — сказал Руслан Кухарук.

В глаза бросается необычная плитка "оригами". "У этой плитки рубленый формат. Она выкладывается интересным рисунком. Плитка меняет цветовую гамму в зависимости от погодных условий. В сухую погоду она серая. После дождя материал приобретает черный оттенок. Такая плитка мало где использовалась в Тюмени. Мы смотрели опыт частных девелоперов и компаний", — рассказал руководитель управы Восточного административного округа Тюмени Евгений Трилль.

Пространство выполнено в экостиле. На детских площадках применено травмобезопасное наливное покрытие, щепа и галька. Кроме того, на территории установлено современное игровое оборудование для разновозрастной аудитории: от нуля до трех лет, от четырех до семи лет, от семи до 14 лет — МАФ "Гора". Скалодром является универсальной зоной. Площадки оборудованы спортивными комплексами и тренажерами.

В центре пространства расположен арт-объект весы "Тюмень". Он подсвечивается в темноте. В таком же стиле выполнен арт-объект "Собака". Он расположен возле собачьей площадки — владельцы питомцев точно не заблудятся. Также подсвечивается пергола с качелями. Для разнообразия есть арка из гирлянд. Освещение по всему скверу работает в штатном режиме.

Уделено внимание и современным экстремальным видам спорта. О том, что это востребованное направление, свидетельствует большое количество тюменской молодежи в экстрим-зоне. Это единственная площадка в Уральском федеральном округе такого размера, отметил заместитель директора по физкультурно-спортивной работе ГАУ ТО "ЦСО "Воронинские горки" Алексей Козлов.

"В этом бассейне можно проводить областные соревнования по скейтборду, самокату, роллер-спорту. Виды спорта, которые были субкультурными, стали официальными, какие-то даже признаны олимпийскими. Создавая подобные объекты, важно делать их такими, чтобы потом можно было проводить значимые мероприятия, тренировки. Сейчас команда по скейтбордингу – лидер в России. В 2022 году она заняла второе общекомандное место на спартакиаде сильнейших спортсменов. Поэтому нужно повышать планку для самореализации ребят", — убежден Алексей Козлов.

В день открытия в сквере разместили павильоны с ярмаркой. Сотрудник библиотеки истории города им. А. И. Текутьева Дмитрий Падерин представил выставку, посвященную тюменской торговле и купечеству. Здесь выставили весы из архива ЦУМа разных лет. Главным экспонатом являются весы "Тюмень". Их выпускали на приборостроительном заводе более 50 лет, их можно встретить и сейчас, сказал Дмитрий Падерин. Он угощал гостей мероприятия сушками и конфетами, представлял чай от потомков купца Колокольникова.

Напомним, рекреационная зона создана благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". По результатам рейтингового голосования за объекты, подлежащие благоустройству в 2023 году, за сквер в районе ул. Николая Федорова и домов №№ 5, 5/1, 5/2 по ул. Николая Зелинского было отдано наибольшее количество голосов. Изначально на этом месте был пустырь.

Инна Пахомова