Тюменкам помогли с материалами для плетения маскировочных сетей

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Материалами для плетения маскировочных сетей обеспечил депутат Госдумы Николай Брыкин жительниц Тюменского района. "Горьковские Берегини" из одноименного села одними из первых начали делать это защитное средство для бойцов из Тюменской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Из разговора с ними узнал, что материалы для плетения сетей они покупали на свои пенсии. Как тут не помочь, если для победы страны люди отдают свои деньги? Для продолжения благородной деятельности наших прекрасных женщин нужна поддержка. Помог им приобрести необходимые расходники и специальные электрические ножницы, чтобы упростить и ускорить процесс изготовления", - поделился Николай Брыкин.

На днях депутат встретился с волонтерами села Горьковка. Неравнодушные жители рассказали о своей жизни на селе, обсудили совместные планы. Политик отметил, что в Горьковке живут люди с активной жизненной позицией, которых он продолжит поддерживать.