Сессию по созданию деловых связей провели для участников "Тюменской марки"

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Создавать связи для развития бизнеса научили на первом мастер-классе участников "Тюменской марки" на сессии в ДК "Нефтяник" 4 октября. Все о нетворкинге, который является одним из ключевых инструментов продвижения, рассказала конкурсантам бизнес-консультант, предприниматель Светлана Худякова, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

"Цель трека деловой программы - это повышение уровня конкурентоспособности наших тюменских товаропроизводителей. Мы постарались дать максимально прикладные и эффективные инструменты. По сути нетворкинг позволяет заявить о своем деле, расширить свое информационное присутствие, сформировать совместные проекты и подходы" - рассказала исполняющая обязанности директора департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Ирина Коростелева.

Напомним, что в "Тюменской марке" участвуют 70 предпринимателей, самозанятых и компаний. Выставка пройдёт 20 и 21 октября в Выставочном зале на ул. Севастопольской. Сейчас идет деловая программа с участием экспертов.

Организаторами события являются департамент экономики и стратегического развития администрации Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области.