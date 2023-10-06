В Тобольске в ноябре проведут фестиваль "Молодежь за дружбу"

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Фестиваль "Молодежь за дружбу" состоится в Тобольске в первой половине ноября. На его проведение команда "Центра реализации молодёжных и профилактических программ" выиграла в грантовом конкурсе Росмолодежи на фестивале "Паблик-арт выходные" 92 тыс. рублей.

Как сообщил корреспонденту "Тюменской линии" автор инициативы Дмитрий Гладун, в социальных сетях часто провоцируют вражду между людьми по национальности. "Мы захотели сделать ещё один шаг в сторону укрепления дружбы народов и создали этот проект, потому что в любое время актуально оставаться добрыми и понимающими людьми, уважающими других. Фестиваль станет особым пространством для привлечения и взаимодействия молодёжи, представляющей различные национальности и культуры", - добавил он.

Для гостей пройдут выставка национальных костюмов, дегустация блюд различных кухонь, кофе-брейк и мастер-классы, изделия с которых останутся у участников на память. Дмитрий Гладун отметил, что, возможно, программа будет расширена.

"Сейчас находимся в процессе обсуждения, все подробности по фестивалю будут позже", - сказал руководитель проекта.

Отметим, всего в грантовом конкурсе Росмолодежи победило 16 инициатив, из них 14 - из Тюменской области. Максимально возможный грант в размере 1 млн рублей в конкурсе Росмолодежи получили руководители проекта "Медианаставник" Иван Карачев и Мария Чумак из Тюмени.

Виктория Макарова